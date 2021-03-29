В России появится новый центр ядерной медицины

Там будут использоваться передовые технологии лечения тяжелых болезней

Министерство науки и высшего образования сообщило, что в России будет создан новый центр ядерной медицины, в котором будут использованы передовые технологии лечения тяжелых заболеваний.

Соглашение о сотрудничестве, уточняется в сообщении, подписали директор Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Константин Котенко, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

В качестве основных задач будущего центра выделяются внедрение новых методов и оборудования для лучевой терапии, подготовка высококвалифицированных кадров в области ядерной медицины, расширение международных связей.

Как отметил Ковальчук, соединение потенциалов Курчатовского института и РНЦХ станет способствовать значимым результатам для системы здравоохранения России.

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