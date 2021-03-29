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Против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта

17:25
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Белоруссия намерена организовать ее международный розыск

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что против экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской возбуждено уголовное дело о подготовке акта терроризма, передает агентство "БелТА".
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Швед уточнил, что фигурантами этого дела являются также участники инициативы BYPOL. Генпрокуратура Белоруссии поручила КГБ организовать международный розыск подозреваемых.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники "пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов".

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Оппозиция во главе с Тихоновской потребовала повторных выборов, в стране начались акции протеста, которые были подавлены силовиками. В настоящее время Тихановская находится за пределами Белоруссии.

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