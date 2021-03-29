Против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта

Белоруссия намерена организовать ее международный розыск

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что против экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской возбуждено уголовное дело о подготовке акта терроризма, передает агентство "БелТА".

Швед уточнил, что фигурантами этого дела являются также участники инициативы BYPOL. Генпрокуратура Белоруссии поручила КГБ организовать международный розыск подозреваемых.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники "пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов".

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Оппозиция во главе с Тихоновской потребовала повторных выборов, в стране начались акции протеста, которые были подавлены силовиками. В настоящее время Тихановская находится за пределами Белоруссии.

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