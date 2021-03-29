"Дело это нужное": Путин дал совет россиянам перед вакцинацией

Лучше заранее проконсультироваться с врачом, если есть хронические заболевания

Президент России Владимир Путин считает, что при нынешних темпах вакцинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к концу лета, и тогда можно будет говорить об отмене ограничений.

Президент заявил об этом в телеинтервью "России 1". По словам Владимира Путина, если человек хочет чувствовать себя уверенно, не хочет болеть, а также избежать тяжелых последствий после болезни, то он должен сделать прививку. Напомню, президент вакцинировался на прошлой неделе. Он отметил, что все три российские вакцины на сегодняшний день лучшие: эффективные, надежные и безопасные.

"Действительно, дело это нужное, даже необходимое, на мой взгляд. Если человек хочет себя чувствовать уверенно, не хочет болеть и иметь тяжелые последствия после болезни, то лучше эту прививку сделать, конечно", - подчеркнул Путин.

Если есть хронические заболевания или осложнения после болезней, то перед вакцинацией лучше, конечно, заранее проконсультироваться с врачом, дал совет президент. "Но, по-моему, что касается наших прививок, у них и противопоказаний-то никаких нет", - добавил он.

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