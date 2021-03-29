В Госдуму внесли проект об обязательной регистрации домашних животных

Устанавливать ее порядок будут органы государственной власти субъектов страны

В Государственную думу был внесен законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Авторы документа полагают, что защита питомцев от безответственного обращения должна быть усилена, передает ТАСС.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, регистрация животных поможет быстрее возвращать их домой, если они потеряются. Кроме того, предполагается, что нормы будут сдерживать тех, кто решит бросить своих подопечных.

Устанавливать порядок регистрации будут органы государственной власти субъектов страны. Федеральные органы исполнительной власти при этом предлагается наделить полномочиями по установлению единых правил содержания домашних животных.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что когда люди смогут оградить себя от заражения коронавирусом при помощи вакцинации, инфекция перейдет на домашних и сельскохозяйственных животных. Прежде в Россельхознадзоре сообщили о готовности в конце апреля представить вакцину от COVID-19 для питомцев.

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