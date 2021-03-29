В Суэцком канале возобновилась навигация

На разгрузку может уйти до четырех дней

Советник президента Египта Мохаб Мамиш сообщил в беседе с РИА "Новости", что в ранее заблокированном контейнеровозом Ever Given Суэцком канале возобновилась навигация, судна буксируют.

Собеседник агентства уточнил, что на разгрузку канала уйдет до четырех дней. При этом Египет намерен потребовать от владельцев контейнеровоза компенсацию.

Возможность диверсии на контейнеровозе, уточнил советник, исключается. Ответственность, по его словам, лежит на капитане судна. Оказали влияние и неблагоприятные погодные условия.

Конструктивных изменений в русло канала вносить не планируется. Считается, что сейчас он полностью безопасен.

Ever Given сел на мель 23 марта. Сдвинуть его удалось только 29 марта с помощью 17 буксиров.

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