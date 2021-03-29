МВД намерено создать единую информационную базу иностранцев

Они смогут получать госуслуги в электронном виде

Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разрабатывает проект единой информационной платформы с данными об иностранных гражданах, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.

Отмечается, что платформа позволит иностранцам получать госуслуги в электронном виде, а также вносить платежи, подтверждать обучение и заключать контракты на работу.

Кроме того, будет доступна функция подписки на рассылки с предупреждениями: например, об окончании срока пребывания на территории страны или истечении разрешений.

Всего, по данным МВД, на конец 2020 года в России находились около шести миллионов трудовых мигрантов.

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