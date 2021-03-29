Путин учредил медаль к 800-летию Нижнего Новгорода

Создана она будет из латуни

На официальном портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путин об учреждении юбилейной медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода". Награждать ей будут нижегородцев, а именно участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, тех, кто был награжден медалями и орденами СССР за самоотверженный труд в период войны, а также внесших значительный вклад в развитие города.

Создана медаль диаметром 32 миллиметра будет из латуни. На лицевой стороне появится фрагмент стены Нижегородского кремля с Дмитриевской башней посередине, слева от нее - изображение Михайло-Архангельского собора, справа - изображение собора во имя святого благоверного князя Александра Невского.

На реверсе изобразят герб Нижнего Новгорода с лавровой и дубовой ветвями, а под ним - цифры 1221 - 2021.

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