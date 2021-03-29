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Депутат МГД Николаева: Соучаствующее проектирование помогает формировать новое поколение активных граждан

18:45
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Жители 20 районов вместе с архитекторами разработают концепции благоустройства дворов

В 2021 году жители 20 районов в десяти московских округах вместе с архитекторами разработают концепции благоустройства дворов и общественных пространств по методу соучаствующего проектирования.

По мнению председателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елены Николаевой, такой подход поможет сформировать новое поколение активных граждан.

"В соучаствующем проектировании конечным итогом является не только двор с детской площадкой и спортивным уголком. Куда важнее разбудить активность жителей дома и дать им возможность осознать себя хозяевами своей придомовой территории, увидеть соседей и начать с ними общаться", - уверена Николаева (цитата по АГН "Москва").

В процессе проектирования проводится не менее трех встреч с жителями. В основе идеи - поэтапная, системная работа по выявлению запросов, интересов, предпочтений локальных сообществ.

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