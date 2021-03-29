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Американец посмотрел один и тот же фильм рекордное число раз

18:56
  • понедельник
  • 29 марта 2021

И попал в книгу рекордов Гиннесса

Фанат киновселенной Marvel из американского штата Флорида Рамиро Аланис попал в книгу рекордов Гиннесса, посмотрев один и тот же фильм в кино 191 раз. Это была картина "Мстители: Финал" 2019 года, сообщается на официальном сайте организации.
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Предыдущий рекорд принадлежал блогеру NemRaps, который посмотрел фильм "Мстители: Война бесконечности" 103 раза.

Сам американец рассказал, что рад установить рекорд, но для этого ему пришлось пойти на некоторые жертвы. В частности, проводя столько времени в кинотеатре, Аланис потерял более семи килограммов мышечной массы.

По словам мужчины, он горд стать частью истории одной из своих любимых франшиз.

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