Американец посмотрел один и тот же фильм рекордное число раз

И попал в книгу рекордов Гиннесса

Фанат киновселенной Marvel из американского штата Флорида Рамиро Аланис попал в книгу рекордов Гиннесса, посмотрев один и тот же фильм в кино 191 раз. Это была картина "Мстители: Финал" 2019 года, сообщается на официальном сайте организации.

Предыдущий рекорд принадлежал блогеру NemRaps, который посмотрел фильм "Мстители: Война бесконечности" 103 раза.

Сам американец рассказал, что рад установить рекорд, но для этого ему пришлось пойти на некоторые жертвы. В частности, проводя столько времени в кинотеатре, Аланис потерял более семи килограммов мышечной массы.

По словам мужчины, он горд стать частью истории одной из своих любимых франшиз.

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