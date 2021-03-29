Умерла главный редактор журнала "Мурзилка"

Татьяна Андросенко руководила журналом с 1985 года
В возрасте 74 лет после тяжелой болезни умерла главный редактор и генеральный директор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко, сообщается на сайте издания.
Как отмечено в публикации, покойная также была заслуженным работником культуры России, членом Союза писателей России и Союза журналистов Москвы, а также кавалером ордена Почета.
Андросенко руководила журналом с 1985 года и, как отметили ее коллеги, "уделяла большое внимание работе с молодыми авторами, активно занималась просветительской деятельностью".
"Мурзилка" - ежемесячный детский литературно-художественный журнал - издается с 1924 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram