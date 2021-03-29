Екатерину Стриженову госпитализировали со съемок

Телеведущая сломала руку

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова упала с подиума в прямом эфире ток-шоу "Время покажет". После этого на канале началась реклама, и Стриженова уже не вышла в студию.

Коллега Екатерины Стриженовой Руслан Осташко объяснил, что ведущей помогают врачи. "Ей оказывается медицинская помощь. Катя, держись, мы с тобой!" - добавил он в эфире канала.

По данным Starhit, после падения Стриженова отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом. Врачи наложили на сломанную руку гипс. Когда телеведущая сможет вернуться к работе, пока неизвестно.

"Работа ведущего может быть опасна не только горячими спорами экспертов в студии", - написал Осташко в Instagram и пожелал коллеге скорейшего выздоровления.

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