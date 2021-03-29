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Роспотребнадзор разрешил отправлять детей на отдых в другие регионы

19:59
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Заполнять детские лагеря теперь можно будет на 75%

Роспотребнадзор смягчил требования по организации детского отдыха, в частности, разрешил отправлять несовершеннолетних на отдых в другие регионы. Постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, количество детей в отрядах должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления (сейчас 50%). Кроме того, исполнительные власти региона могут принимать решение о работе палаточных лагерей при благополучной эпидситуации.

"Допускается работа организации отдыха детей и их оздоровления без проживания персонала на ее территории в случае организации и проведения еженедельного обследования персонала на COVID-19", - отмечается в документе.

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