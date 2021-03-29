Двух сотрудников Минпромторга заподозрили во взятке

Они задержаны ФСБ
В пресс-службе Министерства промышленности и торговли сообщили РИА "Новости" о задержании двух чиновников ведомства, которых подозревают в получении взятки.
Ранее в понедельник в ряде СМИ появилась информация о том, что сотрудники департамента судостроительной промышленности потребовали у предприятия 600 тысяч рублей за лицензию на производство военной техники.
Как сообщили в Минпромторге, противоправные действия были пресечены сотрудниками ФСБ. В ведомстве добавили, что будут жестко реагировать на нарушения своими работниками закона.
Официальных комментариев от силовых структур на данный момент нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: