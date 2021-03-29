Двух сотрудников Минпромторга заподозрили во взятке

Они задержаны ФСБ

В пресс-службе Министерства промышленности и торговли сообщили РИА "Новости" о задержании двух чиновников ведомства, которых подозревают в получении взятки.

Ранее в понедельник в ряде СМИ появилась информация о том, что сотрудники департамента судостроительной промышленности потребовали у предприятия 600 тысяч рублей за лицензию на производство военной техники.

Как сообщили в Минпромторге, противоправные действия были пресечены сотрудниками ФСБ. В ведомстве добавили, что будут жестко реагировать на нарушения своими работниками закона.

Официальных комментариев от силовых структур на данный момент нет.

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