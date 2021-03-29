Врач назвал отравляющие кишечник продукты

Неправильная пища распространяет вредные бактерии
Немецкий врач Томас Фрилинг написал статью для издания Focus, в котором рассказал, какие продукты особенно вредны для кишечника. По его словам, это, в частности, обжаренные или копченые колбасные изделия, "плохие жиры" (маргарин, майонез, сало) и продукты, содержащие сахар.
"Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его более восприимчивым к заболеваниям", - отметил специалист.
Он добавил, что придерживаться стоит богатой клетчаткой диеты - преимущественно вегетарианской. Также имеет смысл добавить в рацион горох, чечевицу, шпинат и морковь.
Кроме того, весьма полезны бананы - содержащиеся в них вещества способствуют росту противовоспалительных кишечных бактерий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram