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Врач назвал отравляющие кишечник продукты

19:54
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Неправильная пища распространяет вредные бактерии

Немецкий врач Томас Фрилинг написал статью для издания Focus, в котором рассказал, какие продукты особенно вредны для кишечника. По его словам, это, в частности, обжаренные или копченые колбасные изделия, "плохие жиры" (маргарин, майонез, сало) и продукты, содержащие сахар.
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"Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его более восприимчивым к заболеваниям", - отметил специалист.

Он добавил, что придерживаться стоит богатой клетчаткой диеты - преимущественно вегетарианской. Также имеет смысл добавить в рацион горох, чечевицу, шпинат и морковь.

Кроме того, весьма полезны бананы - содержащиеся в них вещества способствуют росту противовоспалительных кишечных бактерий.

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