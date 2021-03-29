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Президент Пакистана заразился COVID-19 после первой прививки

20:11
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Об этом он сам сообщил у себя в соцсетях

Президент Пакистана Ариф Алви сообщил у себя в Twitter, что заразился коронавирусной инфекцией после получения первого компонента вакцины.
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"Сделал первую прививку, но антитела начинают вырабатываться после второй, которая была назначена на следующую неделю", - написал политик.

Алви получил первый укол 15 марта. Он вакцинировался препаратом китайской компании Sinopharm. Сама компания отмечает, что эффективность вакцины через 28 дней после второй дозы составляет 79,34%.

На сегодняшний день среди мировых лидеров, сделавших прививку от COVID-19, также значатся: президент России Владимир Путин, президент США Джо Байден, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и королева Великобритании Елизавета II.

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