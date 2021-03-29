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Литва выступила против включения "Спутника V" в ковид-паспорта ЕС

20:30
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Сейчас регулятор Евросоюза рассматривает вопрос о регистрации российской вакцины

Разработанная в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" не должна быть включена в предлагаемый Еврокомиссией сертификат о вакцинации - с таким заявлением в ходе интервью Politico выступил исполняющий обязанности посла Литвы в Евросоюзе Симонас Шатунас.

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"Литва твердо убеждена, что только одобренные Европейским агентством лекарственных средств вакцины должны стать частью Цифрового зеленого сертификата", - сказал собеседник издания.

По его словам, Европе следует сосредоточиться на наращивании производства собственных вакцин. Как напомнил Шатунас, деньги от ЕС получили, в частности, компании BioNTech и CureVac.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Эффективность российской разработки, как показала третья фаза клинических исследований, составляет 91,6%. В настоящее время регулятор Евросоюза рассматривает вопрос о регистрации препарата.

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