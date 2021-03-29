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Украина возмутилась из-за подготовки переговоров Путина, Меркель и Макрона

20:56
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Достичь сдвигов по теме Донбасса можно только в полном составе "нормандского формата", уверены в МИД страны

Украина возмутилась из-за подготовки видеоконференции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

"Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

По его словам, достичь сдвигов в урегулировании на востоке Украины можно только в полном составе "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия).

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции в понедельник не состоялась. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что видеоконференция Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается. Одной из тем станет Донбасс, отметил в Кремле.

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