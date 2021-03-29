Турция вновь ужесточает меры по борьбе с коронавирусом

Временные рамки комендантского часа расширятся

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил на пресс-конференции, что власти страны приняли решение вновь ужесточить коронавирусные ограничения в связи с ростом числа случаев COVID-19.

"Комендантские часы в "красных" провинциях будут применяться не только по воскресеньям, но и по субботам", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

Он добавил, что на территории всей Турции продолжат действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00.

Кроме того, во время рамадана в стране введут ограничения на сухуры (утренняя трапеза) и ифтары (ужин во время священного для мусульман месяца рамадан).

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры с Россией по поводу возможных поставок в республику вакцины "Спутник V". Как прежде отметил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, препарат может быть закуплен "после завершения испытаний".

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