Администрация Байдена продолжит поиск "российских угроз"

Обзор еще не завершен, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая американская администрация в своей политике будет опираться на многосторонние действия, а также на ООН. Выступая перед сотрудниками американского постпредства в ООН, он признал, что накопившиеся глобальные проблемы слишком велики для любой отдельно взятой страны, даже для США.

Роль всемирной организации, однако, новая администрация видит по-своему. Работать над решением проблем США, судя по всему, намерены только с теми, кого сочтут этого достойным. А вот с Китаем и Россией администрация Байдена хочет работать избирательно - только там, где это выгодно США. А в остальном продолжать и только наращивать давление. Например, санкции против "Северного потока - 2".

Накануне Блинкен пояснил, что обзор "угроз", которые якобы представляет для Вашингтона Москва, ещё не завершён. Но на то, что в Америке считают "российской агрессией", США ответят "серьёзными мерами", передает "ТВ Центр".

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