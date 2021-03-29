В США начался суд по делу об убийстве Джорджа Флойда

Экс-полицейскому Дереку Шовину грозит от 10 до 40 лет тюрьмы

В США началось рассмотрение уголовного дела против бывшего полицейского, которого обвиняют в убийстве чернокожего Джорджа Флойда. Сторона обвинения настаивает на том, что полицейский превысил лимит силы при задержании Флойда. У защиты есть свои аргументы.

Учитывая настрой и решимость активистов Black Lives Matter, митингующих в Миннеаполисе уже не первый день, здание суда, где сегодня начался процесс по делу об убийстве Джорджа Флойда, взяли под усиленный контроль: бетонные блоки, двухметровый забор, бронемашины национальной гвардии и десятки полицейских. Впрочем, увидеть то, что происходит внутри этого периметра безопасности - не сложно. Впервые в истории Миннесоты судебный процесс будет полностью показан в прямом эфире.

"За последние несколько лет были и другие судебные процессы, которые вызвали национальный интерес. Процессы Эмбер Гайгер, Мишель Картер, Роберта Дерста. Но все они определённо были не такого масштаба", - заявил владелец сервиса Law and crime Дэн Абрамс.

И это действительно так, учитывая резонанс, к которому привела смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Массовые протесты в связи с расовой дискриминацией прокатились по всему миру. И вот теперь он будет следить за ходом одного из самых громких уголовных процессов в истории США, который всё больше напоминает реалити-шоу. В прямом эфире транслируется не только само заседание, но и прелюдия к нему. Вот кадры с молебна в честь Джорджа Флойда, который провела его семья этим утром. А вот они же перед началом процесса, встают на колено и чтят память родственника, который, по их мнению, обязан быть отмщён.

"Сегодня начинается знаковое судебное разбирательство, которое будет референдумом о том, как далеко зашла Америка в своём стремлении к равенству и справедливости для всех. От результата этого процесса будет зависеть, собирается ли эта страна жить в соответствии с Декларацией о независимости, из которой следует, что каждый человек наделён Богом определёнными правами. В том числе правом на жизнь, свободу и счастье", - сказал Бен Крамп, адвокат семьи Джорджа Флойда.

25 мая 2020 года Джордж Флойд остановился у магазина, чтобы купить сигарет. Продавец решил, что он дал ему поддельную 20-долларовую купюру и вызвал полицию. К магазину приехали четверо стражей правопорядка, которые надели на Флойда наручники и попытались посадить его в машину. Однако, как ранее заявили в полиции, он оказал сопротивление. В результате борьбы мужчина оказался на асфальте, а полицейский Дерек Шовин, он главный обвиняемый по этому делу, придавил его шею коленом. При этом свидетели утверждают, что Флойд более 20 раз говорил, что не может дышать. Однако никто из полицейских на это не отреагировал.

"Мы знаем, что выиграем этот процесс, потому что у нас есть видеодоказательство. Парень стоял на шее моего брата восемь минут и сорок шесть секунд. Парень, который поклялся защищать. Он убил моего брата средь бела дня", - сказал Филониз Флойд, брат Джорджа Флойда.

Впрочем, и сам Джордж Флойд не был добропорядочным гражданином. После нескольких арестов за кражи и хранение наркотиков его обвинили в вооружённом ограблении. За это Флойд отсидел пять лет. А после смерти в его крови обнаружили следы наркотических веществ, которые, по словам защиты, и стали причиной гибели. В связи с чем адвокат бывшего полицейского Дерека Шовина настаивает на том, что это убийство было непреднамеренным.

"Мистер Флойд не мог дышать, потому что принял смертельную дозу фентанила и, возможно, спидбол. Употребление фентанила и метамфетамина в сочетании с заболеванием сердца, скорее всего, и убило мистера Флойда. Что касается моего клиента, то он действовал в соответствии с инструкциями Управления полиции Миннеаполиса", - заявил Эрик Нельсон, адвокат бывшего полицейского Дерека Шовина.

Впрочем, окончательную точку в этом вопросе поставит жюри присяжных через четыре недели. Дереку Шовину грозит от 10 до 40 лет тюрьмы, если его, конечно, полностью не оправдают.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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