ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Канада ввела новые санкции против России

21:15
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Они действуют в отношении двух физических и четырех юридических лиц

Канадское министерство иностранных дел распространило заявление, в котором говорится о новых антироссийских санкциях, передает ТАСС.
Премьер Канады: Путина не волнует мнение Запада о нем

"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц", - сказано в документе.

Уточняется, что вводятся ограничения в связи с воссоединением Крыма с Россией. В заявление это названо "ответом на незаконную оккупацию и аннексию".

Попали под санкции гендиректор "Мостотреста" Леонид Рыженькин, генеральный директор транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, а также предприятия АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск", "Ленпромтранспроект", Крымская первая страховая компания и Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога".

Ранее в марте Оттава объявила о введении санкций в отношении девяти российских официальных лиц. В их числе – глава ФСБ России Александр Бортников и генпрокурор Игорь Краснов. Москва пообещала дать на это "последовательный и жесткий ответ".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Флаг Канады на фоне здания МИД России
Флаг Канады на фоне здания МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.