Канада ввела новые санкции против России

Они действуют в отношении двух физических и четырех юридических лиц

Канадское министерство иностранных дел распространило заявление, в котором говорится о новых антироссийских санкциях, передает ТАСС.

"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц", - сказано в документе.

Уточняется, что вводятся ограничения в связи с воссоединением Крыма с Россией. В заявление это названо "ответом на незаконную оккупацию и аннексию".

Попали под санкции гендиректор "Мостотреста" Леонид Рыженькин, генеральный директор транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, а также предприятия АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск", "Ленпромтранспроект", Крымская первая страховая компания и Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога".

Ранее в марте Оттава объявила о введении санкций в отношении девяти российских официальных лиц. В их числе – глава ФСБ России Александр Бортников и генпрокурор Игорь Краснов. Москва пообещала дать на это "последовательный и жесткий ответ".

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