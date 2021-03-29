Памфилова назвала сроки старта избирательной кампании

Не исключено, что выборы будут идти три дня

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила в эфире "России 24", что избирательная кампания в стране начнется в конце июня - с учетом, по ее словам, не только пандемии, но и ряда других факторов.

"Вероятность того, что выборы будут происходить не один день, а три, очень высокая, с учетом всех факторов и с учетом прогнозов, которыми мы сейчас обладаем", - добавила она.

Памфилова также отметила, что ЦИК ожидает попыток вмешательства в российские выборы и готовится отражать провокации.

"Главное наше оружие - это полная открытость, мы не боимся, мы в отличие от Штатов в том числе приглашаем международных наблюдателей", - заявила председатель комиссии.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборные кампании различного уровня - в том числе выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах страны.

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