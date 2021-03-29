ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Памфилова назвала сроки старта избирательной кампании

21:33
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Не исключено, что выборы будут идти три дня

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила в эфире "России 24", что избирательная кампания в стране начнется в конце июня - с учетом, по ее словам, не только пандемии, но и ряда других факторов.

В Совфеде обсудили вмешательство Запада в дела России перед выборами
Эллу Памфилову вновь избрали главой ЦИК

"Вероятность того, что выборы будут происходить не один день, а три, очень высокая, с учетом всех факторов и с учетом прогнозов, которыми мы сейчас обладаем", - добавила она.

Памфилова также отметила, что ЦИК ожидает попыток вмешательства в российские выборы и готовится отражать провокации.

"Главное наше оружие - это полная открытость, мы не боимся, мы в отличие от Штатов в том числе приглашаем международных наблюдателей", - заявила председатель комиссии.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборные кампании различного уровня - в том числе выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Голосование
Голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.