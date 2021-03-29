Истребители Норвегии и Великобритании сопроводили российские Ту-142

Продолжительность полета составила около 11 часов

В понедельник норвежские и британские истребители дважды поднимались на сопровождение двух российских противолодочных самолетов Ту-142, передает "Интерфакс" со ссылкой на Северный флот.

"Продолжительность полета составила около 11 часов", - уточняется в сообщении.

Там также сказано, что со стороны Норвегии были подняты F-16, со стороны Великобритании - Typhoon.

Российские самолеты в итоге выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. В пресс-службе флота подчеркнули, что происходило это в полном соответствии с правилами использования воздушного пространства.

Завершив полетное задание, летчики приземлились на аэродроме Кипелово в Вологодской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram