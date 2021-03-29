ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Истребители Норвегии и Великобритании сопроводили российские Ту-142

21:56
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Продолжительность полета составила около 11 часов

В понедельник норвежские и британские истребители дважды поднимались на сопровождение двух российских противолодочных самолетов Ту-142, передает "Интерфакс" со ссылкой на Северный флот.
Российские истребители впервые пролетели над Северным полюсом

"Продолжительность полета составила около 11 часов", - уточняется в сообщении.

Там также сказано, что со стороны Норвегии были подняты F-16, со стороны Великобритании - Typhoon.

Российские самолеты в итоге выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. В пресс-службе флота подчеркнули, что происходило это в полном соответствии с правилами использования воздушного пространства.

Завершив полетное задание, летчики приземлились на аэродроме Кипелово в Вологодской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дальний противолодочный самолет Ту-142 и истребитель НАТО
Дальний противолодочный самолет Ту-142 и истребитель НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.