Истребители Норвегии и Великобритании сопроводили российские Ту-142

Продолжительность полета составила около 11 часов
В понедельник норвежские и британские истребители дважды поднимались на сопровождение двух российских противолодочных самолетов Ту-142, передает "Интерфакс" со ссылкой на Северный флот.
"Продолжительность полета составила около 11 часов", - уточняется в сообщении.
Там также сказано, что со стороны Норвегии были подняты F-16, со стороны Великобритании - Typhoon.
Российские самолеты в итоге выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. В пресс-службе флота подчеркнули, что происходило это в полном соответствии с правилами использования воздушного пространства.
Завершив полетное задание, летчики приземлились на аэродроме Кипелово в Вологодской области.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram