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На Украине оценили вероятность войны с Россией

22:36
  • понедельник
  • 29 марта 2021

С заявлением выступил главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак оценил вероятность открытого военного конфликта между Россией и Украиной.

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"Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся - и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет", - сказал Хомчак в интервью изданию "Гордон".

Он при этом добавил, что Киев не видит "факторов" со стороны Москвы, которые привели бы к резкой эскалации ситуации, но "угроза есть". Объяснил эту "угрозу" Хомчак тем, что Россия "не отказалась от своих планов". Что именно главнокомандующий имел в виду, он не пояснил.

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают, в частности, полный запрет ведения огня.

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