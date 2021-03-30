В Татарстане при взрыве газа в жилом доме обрушились семь квартир

Один человек погиб, четверо пострадали

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после обрушения семи квартир в доме в Зеленодольске (республика Татарстан) после взрыва газа.

В настоящее время следствие устанавливает точное количество погибших и пострадавших в результате происшествия. "Рассматриваются различные версии происшедшего, в качестве основной - утечка бытового газа", - говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.

По информации МЧС по Татарстану, в результате трагедии один человек погиб, это мужчина, и четверо жителей дома пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. При этом под завалами обрушившегося дома в Зеленодольске под Казанью все еще могут находиться люди, отметили в ведомстве.

Экстренные службы получили сигнал о происшествии в девятиэтажном доме по улице Ленина, дом 39А в 22:44. После взрыва газа пожара не последовало.

"Эвакуированы 69 человек, их разместят пока временно в ДК имени Горького и будут оказывать всестороннюю поддержку", - сказал пресс-секретарь Зеленодольского муниципального района Расим Хазиев (цитата по "Интерфаксу"). По его словам, части жильцов предоставят жилье из маневренного фонда.

Видео с места взрыва в жилом доме в Зеленодольске:

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