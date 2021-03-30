Появилось видео последствий взрыва газа в Татарстане

По уточненным данным, в результате обрушения семи квартир один человек погиб и семеро пострадали

В Сети появились первые кадры с места взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (республика Татарстан). ТВЦ.RU публикует фото и видео очевидцев трагедии.

Взрыв в жилом доме произошел 29 марта поздно вечером. Из-за ЧП в здании обрушились семь квартир. По последним данным МЧС по Татарстану, один человек погиб, это мужчина, и семеро пострадали. При этом в региональном Минздраве ранее сообщали, что ранения получили три человека, один из них серьезно пострадал.

Следственный комитет по республике возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время следствие устанавливает точное количество погибших и пострадавших в результате трагедии.

В настоящее время экстренные службы продолжают разбор завалов в Зеленодольске. Предварительно, несущие конструкции дома не повреждены. Утечка газа рассматривается как основная причина ЧП в жилом доме.

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