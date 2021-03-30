"Есть только вассалы": почему США воспринимают Россию как врага

Для Вашингтона сейчас нет равноправных партнеров

Какие цели преследуют Соединенные Штаты, угрожая России "последствиями" за ее "агрессивную" политику? Стоит ли европейцам рассчитывать на возвращение равноправного диалога с Вашингтоном при новой администрации? И как с приходом Байдена изменилось отношение Белого дома к Украине?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответила советник гендиректора международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Для США равноправных партнеров не бывает. Может быть, в прошлом Советский Союз был равноправным, потому что соотношение сил было таковым. Но сегодня нет такого государства, которое бы США рассматривали как равноправного партнера. Есть только вассалы. Однако есть государства, которые настаивают на своем суверенитете – это Россия, Китай и Иран. И они попадают в шорт-лист врагов", - рассказала она.

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