Взрыв газа в жилом доме в Татарстане: число пострадавших выросло

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Жертвой взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в городе Зеленодольск стал один человек, шестеро пострадали, передает "ТВ Центр".

Уже известно, что погибший - 87-летний пенсионер. Именно в его квартире находился эпицентр взрыва. На двух других этажах разрушены семь квартир. Несущие конструкции, по предварительным данным, не повреждены.

Сотрудникам МЧС удалось достать из-под завалов женщину, сейчас она находится в больнице. На данный момент поисковые работы завершены, и спасатели приступили к разбору рухнувших конструкций. Все проживающие в доме, а это более 90 человек, были эвакуированы.

"Жильцы дома - кто-то расселены у родственников или знакомых. Где-то 18 человек размещены в пункте временного размещения. Обеспечены горячим питанием. Все бытовые вопросы решены", - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин.

Основная версия следствия - утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Во вторник будет проведено дополнительное обследование дома. Вопрос о его восстановлении решит специальная комиссия.

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