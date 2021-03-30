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ВОЗ назвала наиболее вероятный сценарий возникновения COVID-19

08:45
  • вторник
  • 30 марта 2021

Во вторник будет опубликован подробный доклад по данному вопросу

Всемирная организация здравоохранения во вторник обнародует доклад о происхождении COVID-19. Для выяснения вопроса, который уже более года волнует весь мир, международная группа экспертов побывала в Китае, передает "ТВ Центр".
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Специалисты посетили все места, с которыми связаны версии появления коронавируса. Это, в том числе, лаборатория Уханьского института вирусологии, а также рынок морепродуктов "Хуанань".

Исследования проводились совместно с китайскими учеными в течение месяца. Согласно отчету миссии ВОЗ, наиболее вероятный сценарий происхождения COVID-19 - передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное. Остальные предположения "крайне маловероятны". Более подробные документы с развернутой аргументацией организация опубликует сегодня на своем сайте.

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