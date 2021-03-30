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В Европе не справляются с третьей волной коронавируса

08:59
  • вторник
  • 30 марта 2021

В ряде стран ужесточают ограничения

Франция не справляется с третьей волной коронавируса. Медики бьют тревогу. Во многих госпиталях ситуация критическая. Они не могут принять всех пациентов, палаты интенсивной терапии заполнены на 90 процентов, сообщает "ТВ Центр".
Турция вновь ужесточает меры по борьбе с коронавирусом

Вновь ужесточает ограничения Турция. Накануне там выявили более 30 тысяч заболевших. Это максимальный показатель с декабря. В Анкаре, Стамбуле и большинстве провинций введён комендантский час. Заведениям общепита разрешено работать только на вынос.

Всплеск заболеваемости - в Марокко. С сегодняшнего дня страна прекращает авиасообщение с Францией и Испанией. В Румынии уже второй день не утихают антиковидные протесты. Люди выходят на улицы, несмотря на локдаун. Жгут файеры, блокируют дороги.

Власти США стараются успокоить жителей и обещают, что к середине апреля будет привито 90 процентов взрослого населения. Страна по-прежнему лидирует по числу инфицированных.

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