Солиды и дукаты: музею Латакии передали коллекцию древних монет

Их изъяли у контрабандистов

В национальном музее Латакии - пополнение. Золотые солиды, венецианские дукаты и арабские динары - всего 37 средневековых монет - спецслужбы Сирии изъяли у контрабандистов, которые собирались продать их на чёрном рынке.

Византийские солиды и драхмы, венецианские дукаты, мусульманские дирхемы - 37 древних монет контрабандисты собирались вывезти за границу для продажи на "черном рынке". Но сирийским спецслужбам удалось перехватить уникальную коллекцию.

Первые денежные единицы в истории ислама - на монетах, куфическим письмом, религиозные тексты. Рядом - византийские. Они значительно старше. На аверсе и реверсе - распятия, надписи на латинице. Девятый-одиннадцатый века. Начало упадка одной империи и расцвета другой.

Любопытно, что византийские монеты оставались в ходу еще лет двести. Правда, халиф Умар ибн Хаттаб распорядился немного их изменить. С монет убрали изображение креста. Но портрет императора оставили.

Этими монетами пользовались и крестоносцы, и арабские наместники. Теперь коллекция украсит национальный музей Латакии. Впрочем, уже вряд ли получится вернуть то, что украдено боевиками во время войны. По официальным данным, они разграбили более миллиона исторических памятников и 10 тысяч археологических. Но в музее охотнее вспоминают о годах, когда в страну приезжали не террористы, а ученые со всего мира.

"До войны здесь работали примерно 150 экспедиций из Германии, Франции, России, Китая, Японии. Мы действительно раскрывали историю, не только сирийскую, но историю всего человечества", - говорит директор раскопок и археологических исследований в главном подразделении Музея Античности Сирии Омам Саад.

Залы музея временно закрыты. Ему подыскали новое здание. Сегодня посетители могут увидеть лишь те скульптуры, что стоят во дворе и аркадах. Впрочем, немало загадок хранит и сам музей. Несколько лет назад во время раскопок здесь обнаружили остатки какого-то древнего особняка. Ученые предполагают, что он принадлежал влиятельному вельможе или придворному. А еще нашли несколько подземных ходов. Один ведет в сторону моря. Куда ведут остальные и сколько их, никто не знает. И, возможно, там, на пятиметровой глубине, археологов ждут новые сенсационные открытия.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Латакия.

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