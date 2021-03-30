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Бизнес предупредил о подорожании молока из-за экосбора

08:46
  • вторник
  • 30 марта 2021

Представители бизнеса обратились за помощью к Мишустину

Российский союз промышленников и предпринимателей сообщил главе правительства Михаилу Мишустину, что в скором времени стоимость молока может увеличиться на 10-15%.

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Производители продуктов питания и напитков призвали пересмотреть часть положений уже одобренной кабмином "Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары". Согласно новой концепции, с начала следующего года производители будут обязаны перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку. При этом компании, которые не могут самостоятельно утилизировать тару, будут оплачивать экосбор в двойном размере. По нынешней ставке он составляет порядка 1,4% от себестоимости одного литра молока, а при повышенной со следующего года — 3,5%.

Представители бизнеса отметили, что отрасли будет сложно реализовать новую идею. Одной из причин является недостаточно развитая инфраструктура по раздельному сбору мусора в стране, из-за чего невозможно собирать и перерабатывать все пустые упаковки. Также затраты молокоперерабатывающих предприятий на экологический сбор в два раза превысят объем выделяемой государством субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

В РСПП предложили премьер-министру снизить норму по переработке упаковки до 35% в 2020 году, а затем постепенно начать ее повышать. Также представители бизнеса считают нужным предусмотреть оплату экосбора за 100% упаковки только для компаний, которые вообще не перерабатывают свою тару, передают "Известия".

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