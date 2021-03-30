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Песков указал на опасность позиции Зеленского по Донбассу

08:23
  • вторник
  • 30 марта 2021

Минские договоренности – основа урегулирования в регионе

Международные усилия по урегулированию в Донбассе выстраиваются на основе Минских договоренностей. Однако украинские власти неоднократно называли эти соглашения "мертвыми", в результате при президенте Владимире Зеленском в выполнении договоренностей продвинуться не удалось ни на шаг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль предупредил об угрозе опасного силового сценария в Донбассе

"С нормандским форматом дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".

Киев неоднократно заявлял, что Минские соглашения невыполнимы, что нужны новые документы. И это самое опасное, так как,  кроме Минских договоренностей, нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию на юго-востоке Украины, убежден представитель Кремля. Песков подчеркнул: в Кремле надеются, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия.

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