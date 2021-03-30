Путин отказался заводить страницу в соцсетях

Тратить время на ведение блога президент не может

Владимир Путин отказался заводить аккаунты в соцсетях – ему это не нужно. А официальный профиль от имени президента России не создают, так как, по сути, это будет не его страница, пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Тратить время на его ведение президент же не будет. Но чтобы, допустим, я, его пресс-секретарь, вел за него соцсети - этого он тоже не хочет. Это было бы нечестно и неправильно, так он считает", - пояснил представитель Кремля в интервью изданию "Аргументы и факты".

По словам Пескова, с тем, что происходит в соцсетях, Путина знакомят родные и близкие. Кроме того, администрация президента отовит дайджесты, рассказывает об основных горячих темах.

Издание напоминает, что к Владимиру Путину недавно обратился в Twitter глава компаний Tesla и SpaceX. Илон Маск пригласил президента России на разговор в соцсеть Clubhouse. Дмитрий Песков тогда напомнил, что Путин не пользуется соцсетями – тем не менее, идею назвали интересной.

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