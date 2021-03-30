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Психиатр перечислил способы "лечения" от лени

09:01
  • вторник
  • 30 марта 2021

Лень не возникает без причины

На первый взгляд безобидное нежелание что-то делать может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, предупредил психиатр Евгений Фомин. Он объяснил, как побороть лень и нужно ли это здоровому человеку.

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По словам эксперта, лень может появляться как в результате физиологических, так и ментальных проблем. И если в первом случае можно говорить о простой усталости организма, то во втором ситуация несколько сложнее.

"Лень в глобальном контексте – это недоверие человека к себе, отсутствие веры, что он сможет выполнить поставленную задачу. Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу", - заявил Фомин.

По его словам, заново поверить в свои силы и перестать лениться можно. Для этого надо устроить себе полноценный отдых, пойти на психотропную терапию к психиатру и принимать препараты, или же пойти на занятия к психотерапевту, коучу или психологу, передает Радио Sputnik.

"С помощью последних можно разобраться с ситуацией, если возникли ментальные искажения. Это нужно, если человек начал неверно оценивать ситуацию в силу неких глубинных установок, то есть если человек начал думать, что не справится с ситуацией, и у него стали появляться идеи катастрофизации", - добавил психиатр.

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