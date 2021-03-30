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Кремль высказался об объединении России и Белоруссии

08:58
  • вторник
  • 30 марта 2021

Максимальная интеграция была бы полезна обеим странам

В Кремле считают, что максимально возможная интеграция России и Белоруссии пошла бы на пользу обеим странам. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время он отверг возможность объединения государств.

"Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано. Об объединении речи не ведется ", - сказал он в интервью "Аргументам и фактам".

Представитель Кремля напомнил о существовании союзного договора. В этом документе прописаны определенная последовательность шагов по углублению интеграции и дорожные карты.

Российские и белорусские власти уже неоднократно заявляли об отсутствии планов по объединению двух стран. Как говорил ранее Владимир Путин, для этого нет оснований.

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