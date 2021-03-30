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Песков раскрыл предпочтения Путина в еде и одежде

09:32
  • вторник
  • 30 марта 2021

Российский президент достаточно неприхотлив

Владимир Путин в еде неприхотлив, ему нравятся самые простые блюда, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он признался, что не знает о продуктах, которые Путин не переносит.

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Песков подчеркнул, что российский лидер не делает из еды культа. "Ест самые простые блюда. Только следит за тем, чтобы было поменьше мучного", - добавил пресс-секретарь.

Он также отметил, что Владимир Путин не гонится за модой и старается подбирать одежду в соответствии с ситуацией. При этом у президента нет личного модельера.

"Вы знаете, что он фактически носит одинаковые костюмы, одинаковые рубашки. Но в тайге в рубашке и ботинках не походишь, там холодно. Поэтому можно сказать так: он одевается в соответствии с тем местом, где находится", - заявил Песков, вспомнив и о костюме, в котором Путин отдыхал в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Песков упомянул и о том, что во время отдыха с главой Минобороны российский лидер сел за руль вездехода не в первый раз, передают АиФ. "Как подавляющее большинство мужчин, он просто любит ездить за рулем. Но в силу своей должности практически напрочь лишен этого удовольствия. Но при возможности он с удовольствием водит самые разные средства передвижения", - отметил пресс-секретарь.

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