В Зеленодольске ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В Татарстане выясняют обстоятельства взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Зеленодольске. Накануне поздно вечером в результате хлопка там обрушились семь квартир на двух этажах. Не обошлось без жертв. Есть пострадавшие. Из-за нарушения жизнеобеспечения населения в городе введён режим ЧС.

Дом отключён от электро- и газоснабжения. В районе введён режим ЧС. Хлопок газовоздушной смеси и последовавшие за ним разрушения на двух этажах произошли накануне. Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 22:44, на место происшествия оперативно выехали спасатели, передает "ТВ Центр".

Ударной волной в 6 квартирах выбило стекла, повреждены балконы. В потёмках слышны испуганные голоса и женский плач. На месте взрыва обнаружен погибший. Судя по всему, владелец квартиры. Спасатели эвакуировали почти сотню жильцов. Из-под завалов удалось спасти 70-летнюю женщину. Она находится в реанимации - ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Жизнь еще четверых человек, которым потребовалась госпитализация, вне опасности.

Жильцов разместили в санатории "Волга" - он находится в черте города. Судьбу дома во вторник решит спецкомиссия. Следователи и криминалисты изучают обстоятельства трагедии, опрашивают возможных свидетелей. Проверку по факту взрыва газа начала прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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