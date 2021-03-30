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В Зеленодольске ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме

11:44
  • вторник
  • 30 марта 2021

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В Татарстане выясняют обстоятельства взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Зеленодольске. Накануне поздно вечером в результате хлопка там обрушились семь квартир на двух этажах. Не обошлось без жертв. Есть пострадавшие. Из-за нарушения жизнеобеспечения населения в городе введён режим ЧС.
Появилось видео последствий взрыва газа в Татарстане

Дом отключён от электро- и газоснабжения. В районе введён режим ЧС. Хлопок газовоздушной смеси и последовавшие за ним разрушения на двух этажах произошли накануне. Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 22:44, на место происшествия оперативно выехали спасатели, передает "ТВ Центр".

Ударной волной в 6 квартирах выбило стекла, повреждены балконы. В потёмках слышны испуганные голоса и женский плач. На месте взрыва обнаружен погибший. Судя по всему, владелец квартиры. Спасатели эвакуировали почти сотню жильцов. Из-под завалов удалось спасти 70-летнюю женщину. Она находится в реанимации - ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Жизнь еще четверых человек, которым потребовалась госпитализация, вне опасности.

Жильцов разместили в санатории "Волга" - он находится в черте города. Судьбу дома во вторник решит спецкомиссия. Следователи и криминалисты изучают обстоятельства трагедии, опрашивают возможных свидетелей. Проверку по факту взрыва газа начала прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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Сотрудники МЧС эвакуируют пострадавших
Последствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске
Последствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске
Последствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске
Последствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске
Сотрудник МЧС на месте взрыва газа
Сотрудник МЧС на месте взрыва газа
Последствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске
Последствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске
Сотрудник Следственного комитета на месте взрыва газа
Сотрудник Следственного комитета на месте взрыва газа
Сотрудники МЧС эвакуируют пострадавших
Сотрудники МЧС эвакуируют пострадавших
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Взрыв газа в жилом доме в Татарстане
Взрыв газа в жилом доме в Татарстане
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