Год с начала карантина: как Россия боролась с COVID-19

Темпы вакцинации растут

Масштабы иммунизации наращивают по всей стране. В регионы направляют дополнительные партии препаратов. Совершенно иная ситуация в Европе - дефицит вакцины и новые карантинные меры.

Ровно год назад Россия ушла на самоизоляцию. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Опустели улицы, практически перестали летать самолеты и ходить поезда. Полностью закрыли границы. Это было непростые, но, как показала практика, необходимые решения. Принятые меры позволили избежать взрывного роста заболеваемости. Менее шести инфицированных на сто тысяч населения, тогда как, например, в Италии было 36, в США - 16. Удалось выиграть время и перестроить систему здравоохранения. Начать массовое тестирование и разработку вакцин. Сегодня в нашей стране их уже три и все безопасны и эффективны.

Темпы вакцинации нарастают. Идёт масштабная разъяснительная кампания. "На приеме любой пациент может задать все его интересующие вопросы: насчет своего собственного состояния на данный момент, насчет каких-либо проявлений после вакцинации. Что ему принимать, что ему делать, как себя вести", - говорит врач-терапевт Чулковской участковой больницы Манзурахан Гозибекова.

Призывы вакцинироваться звучат и по всей Европе. Вопрос - чем? Там недоверие населения к прививке от Ковид связано со множеством случаев побочных явлений. Накануне к числу стран, которые приостановили использование препарата "АстраЗенека", впервые присоединилось государство с североамериканского континента.

"Канадский национальный консультативный комитет по иммунизации рекомендует немедленно приостановить использование вакцины AstraZeneca для лиц моложе 55 лет", - заявил заместитель главы департамента общественного здравоохранения Канады Ховард Нджу.

А в Южной Америке уверенно продолжают использовать российский "Спутник V". Очередную партию доставили в Венесуэлу. "Эта поставка жизненно необходима. Спасибо президенту Путину, спасибо министру Лаврову, спасибо России. Венесуэла находится в сложнейшей ситуации", - отметил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

А Европа тем временем все глубже погружается в локдаун. По всей Франции комендантский час с семи вечера до шести утра. Палаты интенсивной терапии заполнены уже на 90 процентов. Изменился и контингент пациентов.

"Теперь они намного моложе. Средний возраст критических пациентов в отделении интенсивной терапии, по крайней мере, в нашем, сейчас - 50 лет. То есть больные на 15 лет моложе, чем во время первой волны", - сообщил заведующий отделением интенсивной терапии Даниэль Да Силва.

В Испании полиция проводит облавы в хостелах и съемных квартирах, где туристы в условиях закрытия баров и ресторанов устраивают многолюдные вечеринки.

Во вторник Всемирная организация здравоохранения на специальном брифинге обнародует итоговый доклад о происхождении коронавируса нового типа. Почти месяц эксперты ВОЗ работали в китайском Ухане и определили несколько версий.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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