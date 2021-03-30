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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 127,6 миллиона

09:30
  • вторник
  • 30 марта 2021

Выздоровели более 101 миллиона пациентов

В мире за время пандемии коронавируса зарегистрировано свыше 127,6 миллиона случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
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По информации на утро 30 марта, число выявленных заражений в мире составило 127 643 380. Количество летальных случаев за последние сутки выросло до 2 792 005. Более 101 миллиона пациентов вылечились от связанных с коронавирусом заболеваний.

На первом месте по числу заразившихся по-прежнему Соединенные Штаты – там за время пандемии выявлено 30 331 029 инфицированных COVID-19. Бразилия, где зарегистрировано 12 573 615 заболевших – на втором месте. В Индии, занимающей третью строку в этом списке, число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 12 095 855.

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