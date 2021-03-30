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Суд по делу об убийстве Джорджа Флойда проходит в прямом эфире

11:42
  • вторник
  • 30 марта 2021

Здание суда огорожено

В США во вторник всё внимание приковано к суду по делу об убийстве Джорджа Флойда. На скамье подсудимых - полицейский, которого обвиняют в чрезмерном применении силы против афроамериканца.

Учитывая беспрецедентные последствия, к которым привела смерть Флойда в мае прошлого года, заседание из Миннеаполиса транслируют в прямом эфире. Здание суда огорожено бетонными блоками, к его охране привлечены силы полиции и Национальной гвардии, передает "ТВ Центр".

Накануне были заслушаны первые выступления сторон. Признать офицера Дерека Шовина виновным призывает команда из 14 юристов. В этом случае ему грозит от десяти до 40 лет тюрьмы. Единственный адвокат подсудимого настаивает на том, что полицейский действовал в рамках закона, а Джордж Флойд умер из-за того, что перед задержанием принял критическую дозу наркотиков. Заседание проходит на фоне массовых митингов, на которые выходят сторонники движения за права темнокожих.

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