Эксперты "Валдая" обсуждают роль России в возрождении Ближнего Востока

В Москве проходит Ближневосточная конференция

Возрождение Ближнего Востока и роль России в этом процессе обсуждают во вторник в Москве. Международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит десятую Ближневосточную конференцию, отмечает "ТВ Центр".

В течение двух дней участники рассмотрят важнейшие вопросы в рамках повестки - это изменение роли внешних игроков в регионе, трансформация политических систем, идеологическое обновление. Коснутся и участия России, которая продолжает помогать в восстановлении Сирии, выступает посредником в урегулировании ливийского и арабо-израильского конфликтов. Все эти вопросы особенно актуальны сейчас - во времена глобальных перемен.

"Мы живем в мире установления новых связей, новых отношений, нового понимания реальности. И в этом смысле это такой живой регион, как Ближний Восток, естественно, активнейшим образом вовлечен и в собственную трансформацию, и во встраивание в новую матрицу мировых отношений. Какая она будет - бог весть, но именно это мы и хотим обсудить", - отметил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram