Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Миланы Миловановой

У четырехлетней девочки опасное заболевание

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Миловановой Миланы из села Казинка Липецкой области. У четырехлетней девочки опасное заболевание - нейробластома малого таза в четвертой стадии с метастазами. Милана проходит лечение в Центре имени Димы Рогачева. Перенесла 18 блоков химиотерапии и две масштабные операции. Ее случай называют исключительным - организм девочки дал поразительный ответ на лечение, и сейчас у нее большие шансы на выздоровление. Но следующим этапом должен стать курс с зарубежным препаратом, стоимость которого - почти пять с половиной миллионов рублей. У мамы девочки, которая растит ее одна, таких денег нет, поэтому Милане сейчас очень нужна ваша помощь.

Чтобы девочка смогла выздороветь, иммунотерапию необходимо начать точно в срок – поэтому ваша помощь нужна ей прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона.

На животе у Миланы - карта лечебной кампании против тяжелой болезни - разметка для лучевой терапии и рубцы от многих операций. В Центре имени Димы Рогачева девочка лечится уже почти десять месяцев. И в свои четыре легко рассказывает про наркоз и другие процедуры, из которых состоит ее больничная жизнь.

Милане невероятно подходит ее имя. Над маской, которую девочка носит постоянно из-за ослабленного иммунитета, озорные глаза, а еще она очень гордится тем, что волосы снова выросли после химиотерапии, и из них уже получаются задорные хвостики. Милана проявляет интерес ко всему, часто шутит и удивляет своей общительностью.

"Сейчас она активная, позитивная. А первое время нам было тяжело здесь находиться. Страшно", - говорит Яна Милованова, мама Миланы.

Началось все с того, что в январе прошлого года у Миланы сильно заболел живот. Обратились в областную больницу, там хирург сразу нащупал опухоль. Сделали анализы и дополнительные обследования, и подтвердился страшный диагноз - нейробластома малого таза. Заболевание было в четвертой стадии с многочисленными метастазами - в костном мозге, черепе и костях скелета. Началось срочное лечение - 6 курсов интенсивной химиотерапии.

"Самое страшное: когда обследование прошло - есть улучшения или нет. К сожалению, их долго не было", - вспоминает Яна Милованова.

Опухоль продолжала расти, увеличилась почти вдвое, начала давить на мочевой пузырь и кишечник. Тактику лечения решено было поменять. Провели вторую линию химиотерапии - другими препаратами. Результат удивил даже врачей.

"У девочки произошел потрясающий ответ на химиотерапию. Исчезли все метастазы, санировался костный мозг, то есть исчезли метастазы из костного мозга. Это действительно чудо, потому что никто не ожидал, что так произойдет", - рассказал врач - детский онколог Роман Моисеенко.

Организм Миланы активно борется. Уже остался маленький компонент опухоли, но хирургически удалить его нельзя, так как пострадают жизненно важные органы.

"Мы не видим микроклетки, которые могли остаться где-то, уснуть и спрятаться. Потом они могут о себе напомнить, проснуться и снова вызвать это тяжелое заболевание", - говорит Роман Моисеенко.

Сейчас Милане проводят лучевую терапию. Следующим этапом должно стать лечение препаратом "Динутуксимаб-бета". Он поможет запустить иммунный ответ против всех опухолевых клеток, которые могли остаться в организме, и даст шанс на полноценную жизнь без рецидивов. На один курс требуется четыре флакона, которые стоят почти 5 с половиной миллионов рублей. Такая сумма маму Миланы приводит в отчаяние.

"Ребенка я воспитываю одна, соответственно, сил, средств нет", - говорит она.

Помочь Милане получить необходимую ей иммунотерапию можно прямо сейчас. Чтобы эта сильная и жизнерадостная девочка смогла жить без боли и смогла - уже во взрослой жизни - вернуться в больницу в новом статусе.

"Когда я вырасту, я стану доктором!" – сказала Милана.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Времени у Миланы очень мало, нейробластома коварна, пропустить этап лечения нельзя - болезнь может быстро вернуться. Чтобы девочка смогла выздороветь, иммунотерапию необходимо начать точно в срок – поэтому ваша помощь нужна ей прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Миланы Миловановой, программа 1187

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