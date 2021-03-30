Редких японских журавлей выпустили на волю в Приморье

Куда теперь направятся птицы?

В Приморье специалисты выпустили на волю двух редчайших японских журавлей. Этот вид занесён в международную Красную книгу. Работники местного центра реабилитации диких животных спасли птиц от гибели и занимались их восстановлением. Этот опыт для орнитологов - первый.

В специальных боксах высотой почти с человеческий рост специалисты делают мягкую подстилку из опилок. Так редкие птицы будут чувствовать себя более комфортно в дороге, передает "ТВ Центр".

После нескольких месяцев реабилитации к выпуску на волю готовят двух японских журавлей. Прохладная погода как раз благоприятна для их длительного путешествия.

Птиц везут подальше от населенных пунктов. Туда, где уже сошел снег и растаяли водоемы. Три часа в пути, и наконец-то японские журавли могут расправить свои белоснежные крылья. Птицы хорошо перенесли дорогу, и выпустили их в охранной зоне Ханкайского заповедника.

Этих пернатых назвали Квотер и Журик. На воле птицы держатся рядом как два дружных брата. Но истории жизни у них совершенно разные. Журик приехал в приморский центр реабилитации летом прошлого года из Еврейской автономной области. Одинокого полуторамесячного птенца местные жители нашли в поле.

Квотера подселили к собрату в теплый вольер спустя почти полгода. Его выпустили на волю из Муравьевского парка в Амурской области. И по планам специалистов, полуторогодовалая птица должна была вместе со стаей улететь зимовать на юг Китая. Сначала он держал верный курс. Но затем передумал и полетел на север Приморья. Где жизни журавля уже угрожали сильные морозы. Орнитологи буквально дежурили возле редкого гостя. Подкармливали его. Но спустя почти два месяца строптивого Квотера удалось отловить, и тем самым спасти от гибели.

"У молодых бывает сбой поведения, и не могут найти дорогу в теплые края. Эти животные социальные, они собираются и летят все вместе. Поэтому взрослые, опытные провожают молодых", - рассказал директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.

Японские журавли занесены в Международную Красную книгу. В дикой природе их осталось всего около 3000 особей. Большая часть ведет оседлый образ жизни на японских островах. Остальные на зимовку улетают в Южный Китай и на Корейский полуостров, а гнездятся в бассейне Амура.

Сейчас в Ханкайском заповеднике уже слышны крики вернувшихся журавлей. Специалисты надеются, что Квотер и Журик присоединятся к этой стае, и найдут себе пару. Они уже подают голос своим сородичам. А это хороший признак адаптации. На лапах у каждого надет браслет с GPS датчиком, и первое время пернатые будут под чутким наблюдением специалистов.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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