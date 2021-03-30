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Песков объяснил нежелание россиян вакцинироваться национальными особенностями

09:50
  • вторник
  • 30 марта 2021

В России продолжается кампания по массовой вакцинации от коронавируса

Дмитрий Песков выразил надежду, что после вакцинации Владимира Путина от коронаиврусной инфекции многие россияне тоже захотят сделать прививку.

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"Конечно, я думаю, его пример придаст динамики всему процессу. Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам", - заявил пресс-секретарь президента.

По мнению Пескова, в России нужно усилить пропаганду вакцинации "в хорошем смысле этого слова". Он пояснил, что следует наращивать количество производимых в стране вакцин, передают АиФ.

"Нам, как и всем странам мира, это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения — это единственный путь", - резюмировал Песков.

Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта. Президент решил пройти вакцинацию без камер и не стал сообщать, какой именно из отечественных вакцин привился.

 
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