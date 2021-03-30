ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве

09:52
  • вторник
  • 30 марта 2021

Будет тепло, но очень сыро

Повышенный, "желтый" уровень погодной опасности объявил в Москве Гидрометцентр России. В столичном регионе ожидается сильный ветер, до  15-17 м/с. Кроме того, за сутки может выпасть треть месячной нормы осадков, предупреждают синоптики.
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Погода ухудшится к вечеру 30 марта. По прогнозам, за сутки в Москве может выпасть до 12 мм осадков. Это около 35% месячной нормы марта, которая составляет 34 мм. Метеорологи отмечают, что пик дождей придется на ночь среды - до 10 мм. Температура воздуха будет положительной, до плюс 4 градусов.

Днем 30 марта в Москве температура воздуха поднимется до плюс 7-9 градусов. В среду станет еще теплее - плюс 11-12 градусов. А объявленное Гидрометцентром предупреждение действует с 12:00 30 марта до полудня 1 апреля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Весенняя погода
Весенняя погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.