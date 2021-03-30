"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве

Будет тепло, но очень сыро

Повышенный, "желтый" уровень погодной опасности объявил в Москве Гидрометцентр России. В столичном регионе ожидается сильный ветер, до 15-17 м/с. Кроме того, за сутки может выпасть треть месячной нормы осадков, предупреждают синоптики.

Погода ухудшится к вечеру 30 марта. По прогнозам, за сутки в Москве может выпасть до 12 мм осадков. Это около 35% месячной нормы марта, которая составляет 34 мм. Метеорологи отмечают, что пик дождей придется на ночь среды - до 10 мм. Температура воздуха будет положительной, до плюс 4 градусов.

Днем 30 марта в Москве температура воздуха поднимется до плюс 7-9 градусов. В среду станет еще теплее - плюс 11-12 градусов. А объявленное Гидрометцентром предупреждение действует с 12:00 30 марта до полудня 1 апреля.

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