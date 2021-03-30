Названо главное хобби Путина

Президент находит время для любимых занятий

Главным хобби Владимира Путина является чтение, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также представитель Кремля назвал и другие увлечения лидера страны.

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин очень много читает, в основном это историческая литература или мемуары. Также глава государства выписывает газеты, которые доставляют в Кремль и Ново-Огарево. Свежая пресса всегда присутствует и в самолете, поэтому президент имеет возможность ознакомиться с ней, пока куда-то летит. Помимо этого, Путину регулярно предоставляют дайджесты с основными событиями.

Кроме того, Владимир Путин немало времени уделяет иностранным языкам - он смотрит англоязычные и немецкие телеканалы, передают АиФ. "Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные", - отметил Песков.

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