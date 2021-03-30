Эпидемиолог спрогнозировала ситуацию с коронавирусом весной

У россиян есть шанс не повторить осенние антирекорды

Весной в России еще могут наблюдаться суточные колебания заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако осенние пиковые показатели вряд ли будут снова достигнуты, уверена замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Еще возможны суточные колебания заболеваемости. Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика", - отметила эксперт.

По ее словам, многие сезонные вирусы начинают активно размножаться в прохладную и влажную погоду, что характерно для весны и осени. Поэтому можно ожидать небольших всплесков заболеваемости COVID-19.

При этом в целом в стране наметился тренд к снижению заболеваемости, считает Пшеничная. Этого удалось добиться благодаря массовой вакцинации и соблюдению ограничительных мер. Также часть россиян уже успели приобрести иммунитет к вирусу естественным путем, передает РИА Новости.

"Если придерживаться всех этих противоэпидемических мер, то, возможно, удастся сохранить тенденцию к снижению, избежав каких-либо всплесков заболеваемости весной", - резюмировала эпидемиолог.

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