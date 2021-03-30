Результаты тестов на COVID станут доступны на портале госуслуг

Россиянам не придется самостоятельно отправлять результаты в Роспотребнадзор

Россиянам больше не придется самостоятельно отправлять результаты теста на коронавирус в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым итоги тестирования можно получить на портале госуслуг.

"Результаты тестов на коронавирус будут доступны в личном кабинете пользователя на едином портале госуслуг. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе правительства.

В кабмине пояснили, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования. Прежде, чем воспользоваться новыми функциями, гражданину надо дать согласие на передачу сведений. Отмечается, что этот механизм сэкономит время при получении результатов и снизит количество поддельных справок.

Безопасность личных данных гарантируется - информация будет передаваться по защищенным каналам. Она поступит в специальный референс-центр Роспотребнадзора, а затем - в личный кабинет. А на мобильных телефонах сведения будут отображаться в виде QR-кода.

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