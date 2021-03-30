ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Результаты тестов на COVID станут доступны на портале госуслуг

10:23
  • вторник
  • 30 марта 2021

Россиянам не придется самостоятельно отправлять результаты в Роспотребнадзор

Россиянам больше не придется самостоятельно отправлять результаты теста на коронавирус в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым итоги тестирования можно получить на портале госуслуг.
Минздрав зарегистрировал тест для выявления мутаций коронавируса

"Результаты тестов на коронавирус будут доступны в личном кабинете пользователя на едином портале госуслуг. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе правительства.

В кабмине пояснили, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования. Прежде, чем воспользоваться новыми функциями, гражданину надо дать согласие на передачу сведений. Отмечается, что этот механизм сэкономит время при получении результатов и снизит количество поддельных справок.

Безопасность личных данных гарантируется - информация будет передаваться по защищенным каналам. Она поступит в специальный референс-центр Роспотребнадзора, а затем - в личный кабинет. А на мобильных телефонах сведения будут отображаться в виде QR-кода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Тест на COVID-19
Тест на COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.