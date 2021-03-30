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Сябитова сравнила мужчин с консервами

10:46
  • вторник
  • 30 марта 2021

Сваха призвала не выбирать мужчин только по внешности

Телеведущая Роза Сябитова посоветовала российским женщинам подходить к выбору спутника жизни как к покупке консервов.

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По словам телесвахи, мужчин следует воспринимать как консервные банки, поскольку "даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться протухший продукт".

"Мужчина может быть высоким и сильным, но по факту окажется полным паразитом и моральным уродом. А другой будет менее презентабелен на старте, но зато к сорока годам станет большим человеком и никогда не позволит себе обмануть вас или ваших детей", - написала Сябитова в Сети.

Она также рекомендовала россиянкам не выбирать спутника по внешности, а в первую очередь смотреть на человеческие качества мужчины.

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