Сябитова сравнила мужчин с консервами

Сваха призвала не выбирать мужчин только по внешности

Телеведущая Роза Сябитова посоветовала российским женщинам подходить к выбору спутника жизни как к покупке консервов.

По словам телесвахи, мужчин следует воспринимать как консервные банки, поскольку "даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться протухший продукт".

"Мужчина может быть высоким и сильным, но по факту окажется полным паразитом и моральным уродом. А другой будет менее презентабелен на старте, но зато к сорока годам станет большим человеком и никогда не позволит себе обмануть вас или ваших детей", - написала Сябитова в Сети.

Она также рекомендовала россиянкам не выбирать спутника по внешности, а в первую очередь смотреть на человеческие качества мужчины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram